В Башкирии пьяный водитель опрокинул Lada Granta в реку и погиб

фото: ГИБДД РБ

В Мелеузовском районе Башкирии пьяный водитель опрокинул легковушка в реку и погиб. В машине также находилась пассажирка – она выжила. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Инцидент произошел около девяти часов вечера 31 августа. Рядом с деревней Айтуган 70-летний местный житель за рулем Lada Granta не справился с управлением и опрокинул машину в реку Белую.

Водитель скончался на месте происшествия. По словам пассажирки, до трагедии они вместе распивали алкоголь на берегу. После того как автомобиль оказался в воде она смогла самостоятельно выбраться на берег, а пожилой мужчина остался в легковушке. Помочь ему она не смогла.