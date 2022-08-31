Горсовет Уфы утвердил повышение тарифа на водопровод и канализацию

Стоимость услуг водоотведения и водоснабжения повысится на 13,2% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На очередном заседании Горсовета Уфы рассматривался вопрос о повышении тарифов на водопровод и канализацию. Сначала с докладом выступил директор «Уфаводоканала» и рассказал, что предприятие активно заменяет изношенные трубы и участвует в программах федеральной поддержки. Но денег на массовую замену изношенных коммуникаций нет и приходится повышать тарифы.

По данным авторов проекта решения Горсовета, после повышения тарифа на воду и канализацию, стоимость этих услуг вырастет на 13,2%. После этого среди городов миллионников уфимский тариф будет не самым высоким. Как отметили в «Уфаводоканале», износ коммуникаций в башкирской столице достиг 80%. А по стоимости услуг Уфу обогнали в Перми и Екатеринбурге.

Депутаты проголосовали за повышение стоимости водопровода и канализации.