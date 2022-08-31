Поиски 19-летнего жителя Башкирии завершились трагедией

фото: предоставлено «КП-Уфа»

В водоеме Кумертаусского угольного разреза в Башкирии водолазы нашли мертвым 19-летнего Артема Котова, который пропал 26 августа. По предварительным данным, он утонул. Информацию «КП-Уфа» подтвердили знакомая погибшего и в региональном МЧС.

– Спасателями Уфимского ПСО МЧС России из озера «Кумертауский угольный разрез» извлечено тело ранее потерявшегося мужчины 2003 года рождения. Тело передано сотрудникам правоохранительных органов. Место не оборудовано для купания. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, – передали в экстренном ведомстве.

Напомним, Котов пропал после того как утром 26 августа один пошел купаться. Его искали родные, друзья, волонтеры и спасатели.