Мэр Уфы одобрил строительство шести спортивных центров за 1,5 млрд рублей

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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на заседании «инвестиционного часа» одобрил строительство шести спортивных центров в городе. Три организации готовы вложить в проекты 1,5 млрд рублей. Об этом 30 августа сообщила мэрия.

«Центр компетенций» предложил возвести в башкирской столице два крытых футбольных манежа с возможностью бесплатных занятий для детей. Компания «Мед» представила спортивных комплекс на 6 тыс. кв. м с площадками для баскетбола, волейбола, мини-футбола и бадминтона с трибунами для зрителей, раздевалками и душевыми. Группа компаний «Персона спорт» намерена создать три спортивных объекта с продленкой для школьников, занятиями с логопедом, психологами и профессиональными детскими секциями.

Сити-менеджер поручил оказать инициаторам всех шести проектов содействие в их реализации.