Хабиров ввел должность нового вице-премьера и назначил на нее Александра Шельдяева

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Глава Башкирии Радий Хабиров создал в местном правительстве должность вице-премьера по научно-технологическому развитию и назначил на нее министра промышленной, энергетики и инноваций республики Александра Шельдяева. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

По словам Хабирова, новый вице-премьер должен сосредоточиться на развитии инновационных технологий и промышленности, интеграции науки, промышленности и бизнеса, а также взаимодействии с Евразийским научно-образовательным центром. Шельдяев в свою очередь заявил, что постарается «оправдать оказанное доверие».

Ранее вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко предложил создать в регионах институт заместителей по научно-технологическому развитию. Чиновник назвал такие структуры «научным спецназом».