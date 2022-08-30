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Общество30 августа 2022 9:18

Хабиров ввел должность нового вице-премьера и назначил на нее Александра Шельдяева

Чиновник будет курировать развитие инновационных технологий, а также интеграцию науки, промышленности и бизнеса
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров создал в местном правительстве должность вице-премьера по научно-технологическому развитию и назначил на нее министра промышленной, энергетики и инноваций республики Александра Шельдяева. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

По словам Хабирова, новый вице-премьер должен сосредоточиться на развитии инновационных технологий и промышленности, интеграции науки, промышленности и бизнеса, а также взаимодействии с Евразийским научно-образовательным центром. Шельдяев в свою очередь заявил, что постарается «оправдать оказанное доверие».

Ранее вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко предложил создать в регионах институт заместителей по научно-технологическому развитию. Чиновник назвал такие структуры «научным спецназом».