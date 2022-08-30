При пожаре из-за неосторожного курения в Башкирии погиб мужчина

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Мишкинском районе Башкирии при пожаре из-за неосторожного курения погиб 65-летний мужчина. Инцидент произошел 29 августа в одном из жилых домов села Камеево. Тело пенсионера во время тушения обнаружили спасатели. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили в ведомстве, зимой текущего года по аналогичной причине в этом же доме уже был пожар. Тогда его удалось потушить благодаря бдительным соседям, которые услышали сирену пожарного извещателя.