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Происшествия30 августа 2022 6:13

При пожаре из-за неосторожного курения в Башкирии погиб мужчина

Инцидент произошел в одном из домов в селе Мишкинского района. Зимой там уже был аналогичный случай
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Госкомитет РБ по ЧС

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Мишкинском районе Башкирии при пожаре из-за неосторожного курения погиб 65-летний мужчина. Инцидент произошел 29 августа в одном из жилых домов села Камеево. Тело пенсионера во время тушения обнаружили спасатели. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили в ведомстве, зимой текущего года по аналогичной причине в этом же доме уже был пожар. Тогда его удалось потушить благодаря бдительным соседям, которые услышали сирену пожарного извещателя.