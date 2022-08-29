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Происшествия29 августа 2022 16:43

Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Уфе

Аварию устроил 18-летний парень без прав
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Парень за рулем «Лады Гранты» не уступил дорогу «Subaru Forester» при повороте и допустил столкновение.

Парень за рулем «Лады Гранты» не уступил дорогу «Subaru Forester» при повороте и допустил столкновение.

28 августа вечером в столице Башкирии произошла авария, в которой пострадала двухлетняя девочка, сообщили в отделе ГИБДД по Уфе. ДТП случилось на перекрестке бульвара Ибрагимова и улицы Пархоменко по вине молодого человека без прав. Парень за рулем «Лады Гранты» не уступил дорогу «Subaru Forester» при повороте и допустил столкновение.

Ребенок находился в «Subaru Forester», она ударилась головой и была доставлена в больницу.

Инспекторы отметили, что водитель без прав привлечен к административной ответственности, а по факту аварии начато разбирательство.