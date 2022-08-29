В Уфе против обнальщиков 90 млн рублей возбудили уголовное дело о преступном сообществе

Всего за семь лет через 189 подконтрольных счетов сообщество обналичило более 90 млн рублей. Выручка от незаконной деятельности составила порядка 9,9 млн // фото: СК РБ

В Уфе против группы обнальщиков, которые через подставные фирмы вывели более 90 млн рублей, возбудили уголовное дело о создании и участии в преступном сообществе. Фигурантами по нему проходят семеро жителей Башкирии в возрасте 27-62 лет. Об этом 29 августа сообщили Следственный комитет и ФСБ республики.

По версии следствия, преступное сообщество действовало на территории региона в период с 2015 по 2022 год. Участники группировки зарабатывали на незаконном обналичивании денег. Для этого они зарегистрировали как минимум 77 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учредителями которых были подставные граждане.

– Индивидуальные предприниматели и юридические лица, обратившиеся к участникам сообщества, которым было нужно неофициально вывести денежные средства со своих счетов, перечисляли их на расчетные счета подставных организаций под фиктивными основаниями, такими как оплата выполненных работ или оказанных услуг, поставка товара и другими, а взамен получали наличные денежные средства за вычетом комиссии, которая составляла 11%, – передали в СК.

Всего за семь лет через 189 подконтрольных счетов сообщество обналичило более 90 млн рублей. Выручка от незаконной деятельности составила порядка 9,9 млн. По местам жительства обвиняемых и в арендованных ими нежилых помещения были проведены обыски. Правоохранительные органы изъяли там более 5 млн рублей, бухгалтерскую отчетность, печати и другие важные для уголовного дела предметы.