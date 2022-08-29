Ремонт в 14 школах Башкирии не завершится к 1 сентября

Ремонт в 14 школах Башкирии завершится позже запланированного срока, после 1 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ремонт в 14 школах Башкирии завершится позже запланированного срока, после 1 сентября. Об этом 29 августа на встрече с премьер-министром местного правительства сообщил глава Минобра республики Айбулат Хажин.

– Из 63 школ, которые у нас в этом году ремонтируются в рамках федеральной программы по капитальному ремонту 9 объектов сданы, они приняты, полностью соответствуют, 40 объектов планируются к введению сегодня-завтра. То есть до 1 сентября объекты будут сданы, –сказал чиновник.

Он отметил, что 8 из 14 ремонтируемых сейчас школ откроются в период с 4 по 10 сентября. Сроки завершения работ по шести оставшихся учреждениям пока не определены – ремонт там оказался затянут по вине компаний-подрядчиков. На прошлой неделе эта проблема поднималась на оперативном совещании в правительстве Башкирии. Тогда Хажин рассказал, что вовремя не получается обновить школы Кушнаренковском, Мечетлинском, Краснокамском, Аургазинском и Белокатайском районах.