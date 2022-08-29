Хабиров пообещал ордена и медали за оперативное тушение природных пожаров в Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал сотрудникам профильных ведомств «ордена и медали» за оперативное тушение природных пожаров. С предостережением о недопустимости распространения очагов возгораний в лесах и на полях он обратился к министру лесного хозяйства Марату Шарафутдинову.

– Вы видели, да, в ряде регионов как заполыхало? Началось с небольшого костерка. Заполыхало так, что вся страна тушила, – девять тысяч группировка [пожарных] была. Это о чем говорит? Там, где вы сразу набрасываетесь, там получается [тушить пожар]. Я вас прошу удержать эту ситуацию. Лучше выкладываться сейчас, потом, пожалуйста, – ордена, медали, отпуска – все, что угодно. Но сейчас выложитесь, ладно? Один раз упустите пожар – не остановим, – сказал руководитель региона на оперативном совещании в местном правительстве 29 августа.

По данным Минлесхоза Башкирии, за последние сутки в республике был зарегистрирован один лесной пожар площадью 0,9 гектара. Он произошел в Белорецком лесничестве. Его уже ликвидировали. В тушении участвовало 19 человек и девять единиц техники.