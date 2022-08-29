Минобр назвал самые популярные специальности в вузах Башкирии в 2022 году

В этом году в вузах республики предусмотрено более 14 тысяч бюджетных мест Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На оперативном совещании в правительстве Башкирии озвучили самые популярные специальности в вузах республики в этом году. С докладом выступил министр образования региона Айбулат Хажин. Он подчеркнул, что в приемную кампанию-2022 больше всего абитуриентов подавали документы на специальность «Информатика и вычислительная техника» - конкурс составил 49 человек на место.

По данным Минобра Башкирии, в 2022 году самыми популярными специальностями в вузах стали также «Юриспруденция» (до 26 человек на место), «Сервис и туризм» (до 17 человек на место), «Образование» (до 17 человек на место), «Электроника, радиотехника и системы связи» (до 15 человек на место), «Медицина» (до 12 человек на место) и «Изобразительное искусство» (до 12 человек на место).

- Каждый год у нас контрольные цифры приема в вузы растут. В этом году – 14 374. За последние пять лет цифры увеличились на 42,5%. Самые востребованные направления – это образование и педагогические науки, клиническая медицина, прикладная геология, нефтегазовое дело, геодезия, машиностроение и «информатика и вычислительная техника», - заявил Айбулат Хажин.