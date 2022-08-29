Замминистра культуры Башкирии назначили Алмаза Саетова

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Заместителем министра культуры Башкирии назначили 56-летнего Алмаза Саетова. Он будет курировать вопросы искусства и творческих проектов. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Алмаз Саетов родился 25 июля 1966 года в селе Турачи Илишевского района. Окончил Уфимский институт искусств по специальности «Актерское искусство». При переподготовке в Башкирской академии государственной службы и управления при президенте Башкирии отучился на менеджера.

Саетов руководил рядом культурных учреждений в Уфе: театром кукол, Башдрамтеатром Мажита Гафури, концертным залом «Бащортостан» и ансамблем народного танца Файзи Гаскарова. Имеет звание заслуженного работника культуры республики.