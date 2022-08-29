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Политика29 августа 2022 7:33

Радий Хабиров предложил чиновникам Башкирии брать снегоуборочную технику в долг

Глава региона потребовал полностью решить вопрос с уборкой снега в городах
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Хабиров потребовал решить вопрос уборки снега в городах Башкирии

Хабиров потребовал решить вопрос уборки снега в городах Башкирии

На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров потребовал от глав районов и мэров городов решить вопрос с уборкой снега предстоящей зимой. В тех городах, где эта проблема стояла наиболее остро, он предложил «пожить немного в долг». В частности, это касалось Уфы, где два года подряд горожане массово жалуются на плохо почищенные от снега улицы.

- Пожалуйста, посмотрите возможности вашего бюджета, на хорошие лизинговые условия. В этом году, города, которые задыхались от уборки снега, этой темы быть не должно. Живите в долг немножко, ничего страшного. Мы уже говорили: в этом году мы всю технику вам передали, вторую закупку делать не будем. Ищите ваши возможности, - обратился Хабиров к главам городов и районов Башкирии.