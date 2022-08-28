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Здоровье28 августа 2022 16:55

В Башкирии за сутки выявили 394 новых случаев заражения коронавирусом

Прямо сейчас в госпиталях по всей республике лежат 217 пациентов
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
За сутки в Башкирии выписались с выздоровлением 317 человек

За сутки в Башкирии выписались с выздоровлением 317 человек

На 28 августа в Башкирии подтвердились 394 новых случая заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба республики по борьбе с коронавирусом, в инфекционных госпиталях лечатся 217 пациентов, а на амбулаторном лечении находятся 1860 человек. Общее количество случаев заражения COVID-19 в Башкирии с начала пандемии достигло 297 454.

По данным Минздрава Башкирии за прошедшие сутки в республике с полным выздоровлением выписались 317 пациентов. Все же в регионе за все время пандемии переболели ковидом 289 592 человека. Летальных случаев за прошедшие сутки не зафиксировано.

Напомним, недавно медики и санитарные врачи прогнозировали новую волну коронавируса в Башкирии.