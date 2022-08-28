В Башкирии легковушка столкнулась с поездом: пострадали два человека

Фото: МЧС по РБ

В Башкирии на железнодорожном переезде легковушка врезалась в поезд. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, авария произошла в Учалинском районе республики, рядом с селом Ильчино. По предварительным данным, легковой автомобиль въехал в грузовой состав прямо на регулируемом переезде.

Как сообщили в экстренном ведомстве, в результате столкновения автомобиля с товарным составом, пострадали два человека – оба находились в салоне легковушки. Прибывшие на место спасатели и сотрудники дорожной полиции зафиксировали ДТП, после чего состав продолжил движение. Задержки железнодорожного транспорта не произошло, подчеркнули в МЧС по Башкирии.