В Башкирии разыскивают бесследно пропавшего 31-летнего Дениса Стрипкова

Фото: vk.com/lizaalert_bashkortostan

Сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» разыскивают без вести пропавшего жителя Стерлитамака Дениса Стрипкова. Как сообщают в своих соцсетях добровольцы, 31-летний молодой человек ушел из дома в Стерлитамаке еще 19 августа и бесследно пропал.

Всех, кто мог видеть парня, либо обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить в полицию, либо связаться с волонтерами «Лиза Алерт» по телефону: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

Приметы Дениса Стрипкова: рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие, русые, карие глаза. В день пропажи был одет в синюю футболку с коротким рукавом, синие шорты до колен, черные кеды и черную кепку.