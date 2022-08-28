В Башкирии нетрезвый водитель на «Ниве» перевернулся на сельской дороге

Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

В минувшую субботу, 27 августа, в Башкирии на сельской дороге перевернулся нетрезвый водитель за рулем «Нивы». Произошла авария в Караидельском районе республики, на втором километре дороги между деревнями Бартага и Седяш. Как пояснили в ГИБДД по Башкирии, 39-летний местный житель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Как сообщили в ГИБДД по Башкирии, по результатам медицинского освидетельствования водителя было подтверждено наличие в его крови алкоголя. К тому же, после проверки выяснилось, что транспортное средство, за рулем которого передвигался мужчина, не зарегистрировано как положено. Ранее действие водительских прав водителя было приостановлено по решению судебного пристава – такое решение было принято в связи с уклонением от уплаты алиментов.

Всего за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД по Башкирии задержали 37 нетрезвых водителей.