В Башкирии спасли подростка, застрявшего на козырьке подъезда

Фото: ГК РБ по ЧС

Накануне вечером в Сибае спасатели сняли с козырька подъезда многоэтажки 13-летнего подростка. Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, парень не мог самостоятельно спуститься, и его товарищи вызвали спасателей.

По данным ведомства, друзья мальчика рассказали спасателям, что в тот вечер парень очень ловко забрался на козырек подъезда по водосточной трубе. Однако самостоятельно спустится он так и не смог. Тогда друзья позвали на помощь взрослых, которые и вызвали спасателей. Ребенок напугался, но все обошлось: прибывшие на место спасатели сняли его с козырька, используя лестницу. На этот раз обошлось без травм.