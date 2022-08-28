В Башкирии на сельской дороге перевернулась «Волга»: пострадал водитель

Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

В минувшую субботу, 27 августа, в Бураевском районе Башкирии произошло ДТП с пострадавшим. По данным ГИБДД, в четвертом часу дня на пятом километре сельской дороги Новотазларово-Старокарагушево 67-летний водитель за рулем «Волги» вылетел в кювет. Отечественная легковушка перевернулась, а сам водитель получил травмы и был госпитализирован.

Как пояснили в ГИБДД по Башкирии, сотрудники ведомства установили, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтверждается результатами медицинского освидетельствования.

Всего за прошедшие сутки в Башкирии произошло 12 автомобильных аварий, в которых 13 человек получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали 37 нетрезвых водителей.