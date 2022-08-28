В Башкирии около популярного санатория разгуливает медведь

Фото: Ильдар Нафиков (vk.com/id237249925)

Накануне глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков опубликовал у себя в соцсетях предупреждение: в районе озера Якты-Куль разгуливает медведь. К своему посту глава района приложил фотографию косолапого, бегущего по населенному пункту. Как известно, на озере располагаются два популярных санатория, где отдыхает множество жителей республики и соседних регионов.

По словам Ильдара Нафикова, сейчас отловом животного занимаются специалисты из министерства экологии Башкирии.

- Дикое животное представляет опасность. Всех жителей курортной зоны и гостей прошу проявить максимальную осторожность и позвонить по телефону 112 в Единую дежурно-диспетчерскую службу района в случае обнаружения медведя, - написал глава Абзелиловского района Башкирии у себя в соцсетях.