На базе отдыха в Башкирии приостановили работу кафе и водозабора из-за заболевших посетителей

фото: УФССП РБ

На «Солнечной» базе отдыха рядом с поселком Нугуш в Мелеузовском районе Башкирии приостановили работу «Кафе-бара» и артезианской скважины. Роспотренадзор проводил проверку туристического комплекса из-за случаев заболеваний острой кишечной инфекцией среди отдыхающих и нашел там нарушения санитарных правил. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

– Индивидуальным предпринимателем, осуществляющем деятельность на данной территории, нарушены обязательные требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, – передали в ведомстве. – К примеру, добыча воды из водозабора […] осуществлялась при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения […], а в «Кафе-бар» выявлены нарушения требований к организации общественного питания населения.

На предпринимателя составили административный протокол. Суд признал его виновным и решил приостановить деятельность «Кафе-бара» на 11 суток, а водозабор – на 30. Приставы опечатали вход в общепит и опломбировали доступ к воде.