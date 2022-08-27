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Общество27 августа 2022 11:09

У приземлившего в Уфе самолета обнаружили поломку

Лайнер прилетел из Санкт-Петербурга
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе у приземлившегося в местном аэропорту самолета обнаружили сломанную антенну

В Уфе у приземлившегося в местном аэропорту самолета обнаружили сломанную антенну

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе у приземлившегося в местном аэропорту самолета обнаружили сломанную антенну. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Пассажирский лайнер из Санкт-Петербурга прилетел в Уфу 26 августа около 23:00 по местному времени. После заруливания на место стоянки на послеполетном осмотре воздушного судна специалист обнаружил разрушенную антенну ультракоротковолновой радиостанции. Никаких посторонних предметов на месте поломки найдено не было.

На каком этапе полета разрушилась антенна, неизвестно.