В Уфе из-за пожара в здании общежития БГМУ эвакуировали более 400 человек

фото: МЧС РБ

Сегодня, 27 августа, из-за пожара в здании общежития №5 Башкирского государственного медицинского университета по улице Мингажева эвакуировали более 400 человек. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Тревожный вызов поступил на пульт диспетчера службы спасения в 11:43. На место происшествия выезжали силы МЧС: 48 человек и 18 единиц техники.

фото: МЧС РБ

– На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения Уфимского гарнизона наблюдалось задымление из окон 7 этажа, – передали в экстренном ведомстве. – В 11:52 пожар локализован на площади 5 кв. м. Горело домашнее имущество в одной из комнат. В 11:53 открытое горение ликвидировано.

Газодымозащитная служба спасла восьмерых жильцов. Администрация общежития эвакуировала 432 человека.

фото: МЧС РБ

В причинах пожара разбирается дознаватель МЧС и эксперт испытательной пожарной лаборатории.