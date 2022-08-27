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В Уфе из-за ремонта дороги до 16 сентября ограничили движение по улице Менделеева на участке между Сагита Агиша и Энтузиастов. Об этом 26 августа предупредили в мэрии.

Как пояснили в администрации, во время подготовительных работ и фрезерования будет перекрываться ¼ проезжей части, а при укладке нижнего и верхнего слоев асфальта – ½.

Кроме того, с 20:00 28 августа до 8:00 29 августа будет приостановлена работа троллейбусного маршрута №16 («Белореченский» микрорайон – Театр кукол).

Городские службы попросили уфимцев с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать свой маршрут.