Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 августа 2022 4:25

В Уфе из-за ремонта дороги до 16 сентября ограничили движение по улице Менделеева

С 28 на 29 августа также приостановят движение троллейбусного маршрута №16
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: 2гис

фото: 2гис

В Уфе из-за ремонта дороги до 16 сентября ограничили движение по улице Менделеева на участке между Сагита Агиша и Энтузиастов. Об этом 26 августа предупредили в мэрии.

Как пояснили в администрации, во время подготовительных работ и фрезерования будет перекрываться ¼ проезжей части, а при укладке нижнего и верхнего слоев асфальта – ½.

Кроме того, с 20:00 28 августа до 8:00 29 августа будет приостановлена работа троллейбусного маршрута №16 («Белореченский» микрорайон – Театр кукол).

Городские службы попросили уфимцев с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать свой маршрут.