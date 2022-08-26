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Происшествия26 августа 2022 11:19

В ДТП с пьяным водителем на Chevrolet Cruze в Башкирии пострадала 15-летняя пассажирка

За последние десять лет он дважды привлекался к ответственности за нетрезвое вождение
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Миякинском районе Башкирии пьяный водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадала 15-летняя пассажирка. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась около шести вечера 25 августа. На улице Абдуллина в селе Киргиз-Мияки столкнулись встречные Chevrolet Cruze и ВАЗ-2114. В инциденте пострадала 15-летняя пассажирка отечественного авто. Ей потребовалась госпитализация.

Во время проверки сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 35-летний водитель иномарки находился в нетрезвом состоянии – алкотестер показал у него 0,973 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Известно, что с 2012 года он дважды привлекался к ответственности за пьяное вождение.