В ДТП с пьяным водителем на Chevrolet Cruze в Башкирии пострадала 15-летняя пассажирка

фото: ГИБДД РБ

В Миякинском районе Башкирии пьяный водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадала 15-летняя пассажирка. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась около шести вечера 25 августа. На улице Абдуллина в селе Киргиз-Мияки столкнулись встречные Chevrolet Cruze и ВАЗ-2114. В инциденте пострадала 15-летняя пассажирка отечественного авто. Ей потребовалась госпитализация.

Во время проверки сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 35-летний водитель иномарки находился в нетрезвом состоянии – алкотестер показал у него 0,973 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Известно, что с 2012 года он дважды привлекался к ответственности за пьяное вождение.