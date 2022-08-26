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Происшествия26 августа 2022 10:43

На реке Белой в Уфе произошла утечка дизельного топлива

МВД намерено возбудить уголовное дело
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: УГЗ

фото: УГЗ

25 августа в Уфе на реке Белой напротив дома №114 по улице Кемеровской из судна произошла утечка дизельного топлива. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– Было установлено предполагаемое судно, с которого произошла утечка нефтепродукта. В результате инцидента на поверхности водоема выявлены разводы в виде радужной пленки, – передали в УГЗ.

Специалисты аналитического контроля при Минэкологии Башкирии взяли пробы воды из трех участков реки. МВД на транспорте проводит проверку по факту инцидента. Ведомство решает вопрос о возбуждении уголовного дела.