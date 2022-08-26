На реке Белой в Уфе произошла утечка дизельного топлива

фото: УГЗ

25 августа в Уфе на реке Белой напротив дома №114 по улице Кемеровской из судна произошла утечка дизельного топлива. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– Было установлено предполагаемое судно, с которого произошла утечка нефтепродукта. В результате инцидента на поверхности водоема выявлены разводы в виде радужной пленки, – передали в УГЗ.

Специалисты аналитического контроля при Минэкологии Башкирии взяли пробы воды из трех участков реки. МВД на транспорте проводит проверку по факту инцидента. Ведомство решает вопрос о возбуждении уголовного дела.