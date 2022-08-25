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Происшествия25 августа 2022 5:20

Под Мелеузом произошла смертельная авария

В Башкирии пьяный водитель Nissan Bluebird погубил в ДТП пассажира
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Мелеузовском районе Башкирии пьяный водитель легковушки попал в ДТП, его пассажир погиб. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась около четырех часов дня 24 августа. На объездной дороге Мелеуза 33-летний мужчина за рулем Nissan Bluebird не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась. Его 33-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.

ГИБДД выяснила, что водитель находился в нетрезвом состоянии: алкотестер показал у него 0,470 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.