Под Мелеузом произошла смертельная авария

фото: ГИБДД РБ

В Мелеузовском районе Башкирии пьяный водитель легковушки попал в ДТП, его пассажир погиб. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась около четырех часов дня 24 августа. На объездной дороге Мелеуза 33-летний мужчина за рулем Nissan Bluebird не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась. Его 33-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.

ГИБДД выяснила, что водитель находился в нетрезвом состоянии: алкотестер показал у него 0,470 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.