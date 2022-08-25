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Общество25 августа 2022 4:14

В Башкирии инвестируют 258 млн рублей в строительство двух придорожных комплексов

Оба проекта будут включены в перечень приоритетных
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии инвесторы вложат 258 млн рублей в строительство двух придорожных комплексов. Оба проекта будут включены в перечень приоритетных

В Башкирии инвесторы вложат 258 млн рублей в строительство двух придорожных комплексов. Оба проекта будут включены в перечень приоритетных

В Башкирии инвесторы вложат 258 млн рублей в строительство двух придорожных комплексов. Оба проекта будут включены в перечень приоритетных. Об этом 24 августа сообщил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев.

Первый проект предполагает строительство отеля на 20 рабочих мест, который расположится в Уфимском районе. Объем инвестиций составит 200 млн рублей.

Второе проект предусматривает возведение многофункционального придорожного комплекса на федеральной трассе М5 за 58 млн рублей. Он будет включать в себя гостиницу, кафе, торговые ряды, магазин автозапчастей, станцию технического обслуживания и шиномонтаж.