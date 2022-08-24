Житель Иркутска за 100 тыс. рублей согласился поджечь в Башкирии BMW 530 и Honda Jazz

фото: МВД РБ

Житель Иркутской области за деньги согласился поджечь в башкирском городе Стерлитамаке две припаркованные иномарки. Об этом 24 августа сообщило региональное МВД.

Поджог случился еще в начале лета. Во дворе дома сгорели BMW 530 и Honda Jazz. Оперативники предположили, что возможной целью считался владелец первой машины – у него был свой бизнес. По факту умышленного уничтожения имущества было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым в преступлении оказался ранее судимый 29-летний житель Иркутска. Его задержали по месту жительства и доставили в республику. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что злоумышленник согласился поджечь BMW за 100 тыс. рублей. Он в течение трех дней вынашивал план поджога, а затем купил горючее и отправился осуществлять задуманное.

– Все шло по плану, кроме того, что загорелась не одна, а две машины. Рядом стоящая Honda стала лишь случайной жертвой поджигателя. Подозреваемый в этот же день уехал домой, но обещанного вознаграждения он якобы не получил, – рассказали в МВД.

Поджигателя на время следствия заключили под стражу.