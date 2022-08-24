Умерла супруга башкирского артиста Фидана Гафарова Фарида

Фидан и Фарида Гафаровы в 2017 году на чествовании 50-летия супружеской жизни // фото: ufacity.info

Скончалась супруга народного артиста России из Башкирии Фидана Гафарова Фарида. Об этом 24 августа сообщил Минкульт республики. Глава ведомства Амина Шафикова выразила соболезнования родным и близким Фариды Хабибулловны

– Фарида Хабибулловна была замечательной супругой, прекрасной матерью, очень жизнелюбивым, мудрым, добрым, честным и открытым человеком. Знаем, как много она много значила для своей семьи. Мы искренне сопереживаем и разделяем горечь утраты, – передала Шафикова.

В Минкульте рассказали, что Гафарова долгие годы проработала в Башакадемтеатре имени Гафури заведующей гримерным цехом.

Фидан и Фарида Гафаровы прожили вместе более 55 лет. Свой брак они зарегистрировали 17 февраля 1967 года в Уфе.