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Происшествия24 августа 2022 8:40

В Башкирии 15-летний подросток взял Lada Granta деда и чуть не погубил в ДТП друга

Машину юноша позаимствовал без спроса
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Зианчуринском районе Башкирии 15-летний подросток взял легковушку деда без его ведома и попал на ней в ДТП вместе с приятелем. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась около двух часов ночи 24 августа. Юноша взял 18-летнего приятеля прокатиться на дедовской Lada Granta и на 77-м километре автодороги Верхний Сарабиль-Кувандык на скорости съехал в кювет, где машина опрокинулась. В результате происшествия пассажир авто получил телесные повреждения.

ГИБДД проводит проверку по факту инцидента.