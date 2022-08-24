В Башкирии 15-летний подросток взял Lada Granta деда и чуть не погубил в ДТП друга

фото: ГИБДД РБ

В Зианчуринском районе Башкирии 15-летний подросток взял легковушку деда без его ведома и попал на ней в ДТП вместе с приятелем. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась около двух часов ночи 24 августа. Юноша взял 18-летнего приятеля прокатиться на дедовской Lada Granta и на 77-м километре автодороги Верхний Сарабиль-Кувандык на скорости съехал в кювет, где машина опрокинулась. В результате происшествия пассажир авто получил телесные повреждения.

ГИБДД проводит проверку по факту инцидента.