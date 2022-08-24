В Уфе медики вырезали у пациентки огромную опухоль в виде гантели

Фото: Минздрав по РБ

В Уфе хирурги вырезали у женщины огромную опухоль в виде гантели. Как рассказали в Минздраве республики, 60-летняя пациентка обратилась в ГКБ №21 с жалобами на трудности при глотании. Во время обследования врачи обнаружили у женщины опухоль в глотке, которая развивалась там на протяжении 4 лет, причем часть опухоли находилась в окологлоточном пространстве, а другая – уже затронула подчелюстную область.

- Размер новообразования 8 на 3,5 см, в виде гантели. Во время операции хирурги сумели обойти сонную артерию и убрать опухоль, которая оказалась доброкачественной, а значит, дальнейший прогноз по лечению благоприятный, - рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Азат Сулейманов.

Также врач рассказал, что пару лет назад хирурги линии вырезали опухоль у пациента, который 5 лет испытывал сильную боль и дискомфорт. К счастью, все обошлось, но медики напоминают о необходимости регулярной диспансеризации, так как даже доброкачественные опухоли могут перерождаться в злокачественные.