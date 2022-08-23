Уфимцам проведут бесплатный урок финансовой грамотности

25 и 26 августа уфимцам дадут бесплатный урок финансовой грамотности в здании ВДНХ.

Несмотря на развитие технологий и интернета с огромным количеством информации, у многих жителей Башкирии остаются пробелы в финансовой грамотности. Люди бездумно берут кредиты под высокие проценты и не знают, что конкретно нужно делать, если купленный товар оказался бракованным.

Для повышения финансовой грамотности населения 25 и 26 августа в здании ВДНХ ЭКСПО пройдет бесплатная консультация Финансовый дворик. Эксперты объяснят гостям форума «Мир семьи и детства» особенности получения займов по ипотеке и расскажут, как получить налоговый вычет и защитить права покупателя. Также 26 августа с 12 до 13 в здании ВДНХ пройдет открытая лекция, во время которой эксперты Банка России расскажут о мерах поддержки семей.

Финансовый дворик будет работать 25 и 26 августа с 10 до 17 часов.