Хабиров рассказал, на что Башкирия потратит 336 млн рублей от Ростуризма

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, на что республика потратит три гранта от Ростуризма на общую сумму в 336 млн рублей. Планами руководитель региона поделился в своих соцсетях 23 августа.

– Мы разработаем новые туристические маршруты, построим кемпинги, пляжи и зоны отдыха у воды, создадим условия для туристов с ОВЗ [ограниченными возможностями здоровья], оборудуем инфоцентры, – написал Хабиров.

Он отметил, что Башкирии «есть что посмотреть самим и показать гостям», но для привлечения туристов необходима комфортная инфраструктура, созданная при грамотной и последовательной работе. «Федеральные средства помогают нам увереннее двигаться вперед. Не сомневаюсь, что Башкортостан станет одним из любимых мест отдыха для россиян и путешественников из-за рубежа», заключил глава республики.