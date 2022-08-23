Проект горнолыжного курорта в Башкирии за 140 млн рублей получил статус приоритетного

Инвестиционный проект нового горнолыжного курорта в Миякинском районе Башкирии получил статус приоритетного Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Инвестиционный проект нового горнолыжного курорта в Миякинском районе Башкирии получил статус приоритетного. Соответствующий приказ издало региональное Минэкономразитие. Об этом 23 августа сообщило местное правительство.

В горнолыжный курорт 140 млн рублей инвестирует компания «Альтаир». На базе отдыха будет создано 35 рабочих мест.

– Инвестор намерен реализовать проект в два этапа. В реализацию первого будет направлено 55,43 млн рублей и создано 25 новых рабочих мест. Завершить первый этап планируется в 2023 году, - пояснил гендиректор Корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов.

Инвестпроект «горнолыжки» предусматривает создание курортной инфраструктуры для оздоровительного и семейного отдыха круглый год. В правительстве республики надеются, что комплекс поспособствует развитию внутреннего туризма.