Против руководителя «Речфлота» в Уфе возбудили уголовное дело

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В Уфе Федеральная служба судебных приставов возбудила уголовное дело о неисполнении решения суда против руководителя компании «Речфлот». Об этом 22 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснили в ФССП, ранее управление земельных и имущественных отношений мэрии Уфы через Арбитражный суд потребовала обязать «Речфлот» освободить самовольно занятое сооружение на реке Белой и демонтировать плавучий дебаркадер по улице Набережной. Администрация также попросила запретить компании вести хозяйственную деятельность на этих объектах.

В обоснование иска указано, что зона, где пришвартован дебаркардер, не предназначена для использования в качестве пристани. «Речфлот» самовольно убрал перильные ограждения в месте швартовки дебаркадера и нарушил целостность гидротехнического сооружения. Перила были необходимы для того, чтобы люди не падали в воду. Также было установлено, что у фирмы не было разрешительной документации на использование гидротехнического сооружения.

Арбитраж удовлетворил иск мэрии, и зона, где пришвартован дебаркадер, была опечатана. Тем не менее «Речфлот» продолжал работать на гидротехническом сооружении, несмотря на судебный запрет. Тогда дознаватель Кировского районного отдела УФССП Башкирии возбудил против руководителя фирмы уголовное дело.