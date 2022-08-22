В Башкирии отец с сыном спасли двух тонущих девочек

За мужество и отвагу Волкова наградили медалью «За доблесть», а его сына – благодарственным письмом. Награды были переданы родителям мужчины, поскольку сам он проживает в Санкт-Петербурге

В селе Старосубхангулово Бурзянского района Башкирии местный житель Олег Волков вместе с сыном Глебом спас двух тонущих девочек 11 и 14 лет. Об этом 22 августа в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Газиз Манапов.

– Событие произошло 16 июля. Во время рыбалки [Волков] заметил тонущих детей. Неожиданно девочек стало уносить течением на глубину, они начали звать на помощь. Услышав крики, Олег Юрьевич вместе с сыном, не раздумывая, бросились им на помощь. Благодаря его грамотным действиям удалось избежать трагедии, – рассказал чиновник.

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям за мужество и отвагу наградил Волкова медалью «За доблесть», а его сына – благодарственным письмом. 22 августа награды были вручены родителям мужчины Юрию Ивановичу и Валентине Васильевне, поскольку сам он проживает в Санкт-Петербурге. Он работает в местной промышленной компании замом начальника отдела по ремонту объектов подземного хранилища газа.