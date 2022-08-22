Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 августа 2022 10:06

В Башкирии девушка вызвала спасателей из-за застрявшего на пальце кольца

Украшение удалось снять только с помощью плоскогубцев
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Госкомитет РБ по ЧС

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В башкирском городе Сибае местная жительница вызвала спасателей из-за застрявшего на пальце кольца. Об этом 22 августа сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– Молодая девушка не смогла снять самостоятельно кольцо. К ней на помощь приехали спасатели. Сотрудник службы с помощью плоскогубцев снял кольцо с пальца методом перекусывания, – рассказали в экстренном ведомстве.

В Госкомитете по ЧС отметили, что кольцо аккуратно можно снять мылом, маслом или капроновой нитью. Там попросили не тянуть до того момента, когда украшение придется перекусывать.