В Башкирии при ДТП с Lada Granta погиб 21-летний пассажир мотоцикла Honda CB400

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Дюртюли при ДТП с легковушкой погиб пассажир мотоцикла. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась около девяти часов вечера 21 августа на улице 70-летия Октября. Там столкнулись Lada Granta, за рулем которой сидел 24-летний мужчина, и мотоцикл Honda CB400 под управлением 22-летнего местного жителя.

– 21-летний пассажир мотоцикла от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что погибший был без мотошлема, – передали в дорожной полиции.

В ГИБДД добавили, что мотоцикл не был зарегистрирован, а его водитель не имел прав соответствующей категории.