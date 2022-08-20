В Башкирии грибник обнаружил в лесу взрывоопасный предмет

В Башкирии мужчина собирал в лесу грибы и нашел взрывоопасный предмет.

О необычном происшествии рассказали в пресс-службе Росгвардии Башкирии. Один из сельчан собирал грибы в Архангельском районе республики и нашел в земле подозрительный предмет. Бдительный мужчина сообщил о находке в аварийные службы.

В итоге на место прибыли саперы ОМОН, которые выяснили, что найденный предмет является скважинно-шпуровым зарядом ЗС-40. Его применяют для подрыва взрывчатых веществ при геофизических работах. Саперы передали потенциально опасный предмет следственно-оперативной группе. Сейчас специалисты выясняют, почему заряд оказался брошенным посреди сельской местности.