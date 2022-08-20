Следователи проверят обрушение балкона в Уфе

Следком Башкирии проверяет обстоятельства обрушения балкона в Уфе на улице Интернациональной.

Напомним, что часть двухэтажного здания по улице Интернациональной обрушилась в минувшую пятницу, 19 августа. При инциденте пострадали двое – 35-летний мужчина и его 38-летняя спутница. Жильцы в момент падения находились на балконе.

Историей заинтересовались в Следкоме Башкирии. Сейчас сыщики устанавливают, из-за чего могло произойти обрушение балкона. Вполне вероятно, что конструкция разрушилась из-за обветшания частей здания.