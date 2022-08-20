Уфимские вузы попали в список лучших мировых учебных заведений

Уфимские высшие учебные заведения попали в список лучших мировых вузов.

Уфимский государственный авиационный университет оказался в списке тысячи лучших университетов планеты по версии британских аналитиков из Quacquarelli Symonds. Всего в списке были представлены 48 российских вузов – среди них УГАТУ попал на 25 место.

ИА «Башинформ» сообщает, что в рейтинге Webometrics Ranking of World Universities представлены шесть университетов Уфы. Среди вузов России БашГУ занял 43 место, УГАТУ – 98, 117 – УГНТУ, 138 – БГМУ, 286 – БГПУ, 313 – БГАУ.