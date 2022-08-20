В Уфе выбрали нового председателя городской Общественной палаты

Ольга Одинокова стала новым председателем Общественной палаты Уфы второго созыва.

Общественная палата Уфы – орган, который выстраивает взаимоотношения простых горожан, представителей бизнеса и городских властей. Ее участники внимают мнению каждой из сторон, и в итоге выстраивают концепцию развития города, которая окажется привлекательной для всех.

19 августа большинством голосов новым председателем палаты выбрали гендиректора компании «Респект» Ольгу Одинокову. Ее замами стали председатель палаты первого созыва Эрика Ахтямова и предприниматель Виталий Золотов.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что также в палате сформировали четыре комиссии – по развитию гражданского общества; добровольчества; образованию, культуре, спорту, молодежной политике, здравоохранению, социальной политике и взаимодействию со СМИ; по промышленной и предпринимательству.