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Общество19 августа 2022 13:00

В небе над пригородом Уфы почти час кружил спецборт из Москвы

После полета лайнер вернулся обратно
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
19 августа в небе над поселком Булгаково под Уфой порядка 50 минут кружил лайнер Il-96-300 специального летного отряда «Россия»

19 августа в небе над поселком Булгаково под Уфой порядка 50 минут кружил лайнер Il-96-300 специального летного отряда «Россия»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

19 августа в небе над поселком Булгаково под Уфой порядка 50 минут кружил лайнер Il-96-300 специального летного отряда «Россия». Данные о его передвижении отображены в сервисе flightradar24.

Спецборт RA-96018 вылетел из московского аэропорта Внуково в 11:08 по Уфе. Предполагалось, что лайнер отправится в Новосибирск, однако уже в 13:18 он начал подлетать к башкирской столице. Самолет кружил над пригородом около 50 минут – с 13:33 до 14:33, – а затем вернулся обратно в Москву.

Лайнеры специального летного отряда «Россия» обслуживают высших должностных лиц государства.

Напомним, в октябре прошлого года спецборт из Москвы кружил над Башкирией два дня подряд.