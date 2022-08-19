ГИБДД Башкирии предупредила о массовых проверках водителей 19-21 августа

19-21 августа ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня и в выходные дни, 19-21 августа ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей. Об этом предупредил глава ведомства Владимир Севастьянов.

– К проводимым профилактическим реи дам привлекается максимальное количество личного состава ГИБДД, будут обхвачены все аварийно-опасные участки дорог и места массового пребывания граждан, – сообщил начальник региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники дорожной полиции будут выявлять пьяных водителей и других нарушителей. Особое внимание инспекторы уделят пассажирским перевозкам и детской безопасности.