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Общество19 августа 2022 10:03

ГИБДД Башкирии предупредила о массовых проверках водителей 19-21 августа

Рейды пройдут на всех аварийно-опасных участках дорог и местах массового пребывания граждан
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
19-21 августа ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей

19-21 августа ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня и в выходные дни, 19-21 августа ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей. Об этом предупредил глава ведомства Владимир Севастьянов.

– К проводимым профилактическим реи дам привлекается максимальное количество личного состава ГИБДД, будут обхвачены все аварийно-опасные участки дорог и места массового пребывания граждан, – сообщил начальник региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники дорожной полиции будут выявлять пьяных водителей и других нарушителей. Особое внимание инспекторы уделят пассажирским перевозкам и детской безопасности.