Уфимская фирма представила на форуме «Армия-2022» новейшие супер-аппараты для медиков

Фото: пресс-служба правительства Башкирии

На проходящем в эти дни в Московской области форуме «Армия-2022» участвуют, в том числе, предприятия из Башкирии. Среди заводов военно-промышленного комплекса в правительстве республики отдельно отметили уфимскую фирму «Астра», производящую медицинское оборудование. Как рассказал министр промышленности региона Александр Шельдяев, это предприятие производит уникальные аппараты, которые ранее в нашей стране не выпускались. Речь идет об анализаторах свертывания крови и анализаторе мочи.

- Анализаторы свертывания крови автоматические с такими параметрами делает только наша «Астра». Причем у них представлена вся линейка. Эти анализаторы используются в клинико-диагностических лабораториях, особенно востребованы в пандемию, поскольку измеряют свертывание крови и Д-димеры. Отечественных анализаторов мочи также, кроме как у нас, нигде не производят пока по России, - подчеркнул министр промышленности Башкирии.