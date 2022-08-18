В Уфе женщина обманула 20 человек на 10 млн рублей под предлогом продажи дешевых квартир

В Уфе 49-летняя местная жительница обманула 20 человек на 10 млн рублей под предлогом продажи квартир

В Уфе 49-летняя местная жительница обманула 20 человек на 10 млн рублей под предлогом продажи квартир. На днях Орджоникидзевский районный суд вынес женщине приговор по уголовному делу о мошенничестве с особо крупным ущербом. Об этом 18 августа сообщила региональная прокуратура.

На протяжении 2016 года подсудимая предлагала гражданам купить квартиры по заниженной стоимости и получала на это от них деньги. На самом деле женщина не могла помочь в приобретении жилья, а средства потерпевших тратила на свои нужды.

– Потерпевшие, рассчитывая приобрести жилье, отдавали злоумышленнице свои сбережения, а также оформляли кредиты и брали деньги в долг, – рассказали в ведомстве. – От неправомерных действий подсудимой пострадало 20 граждан, общая сумма причиненного ущерба составила более 10 млн рублей.

На суде женщина частично признала вину. Ее приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С нее также взыскали причиненный вред – те самые 10 млн рублей.