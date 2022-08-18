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Происшествия18 августа 2022 7:53

Самолет рейса Минеральные Воды – Уфа не смог взлететь из-за стружки в двигателе

Борт прибудет в башкирскую столицу с опозданием на несколько часов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Самолет рейса Минеральные Воды – Уфа 18 августа не смог взлететь из-за стружки в двигателе

Самолет рейса Минеральные Воды – Уфа 18 августа не смог взлететь из-за стружки в двигателе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет рейса Минеральные Воды – Уфа 18 августа не смог взлететь из-за стружки в двигателе. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Во время взлетных процедур командир воздушного судна вернул борт на стоянку с исполнительного старта около 4:32 по московскому времени. На приборной панели загорелась индексация «Стружка в двигателе».

Согласно онлайн-табло международного аэропорта Уфы, рейс из Минеральных Вод авиакомпании «Азимут» пришлось задержать до 13:40 по местному времени.