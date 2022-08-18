Власти Башкирии объяснили причину химического запаха в Уфе

По ночам Уфу несколько дней подряд накрывает резкий химический запах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько дней подряд по вечерам жители Уфы жалуются на сильный химический запах, накрывающий город. Горожане пишут об этом в комментариях к постам главы Башкирии в соцсетях. При этом на зловоние жалуются жители нескольких микрорайонов. Так, жительница Михайловки, что в Уфимском районе, сообщила о едком запахе, похожем на сероводород.

- В последние дни по ночам такой запах наблюдается также и в Суровке. Просьба произвести замеры выбросов вредных веществ в ночное время и выяснить кто нас травит, - написала жительница Михайловки в комментариях к посту Радия Хабирова.

В ответ на это обращение представители министерства экологии Башкирии пояснили, что качество атмосферного воздуха ухудшается с наступлением «неблагоприятных метеорологических условий», которые и способствуют накоплению загрязняющих веществ. Проще говоря, из-за того, что над Уфой установился штиль, слабый ветер, туман и инверсия, выбросы с химических заводов не уходит в верхние слои атмосферы.

- Возможной причиной появления запаха в большинстве случаев являются выбросы предприятий нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики, - пояснили в Минэкологии Башкирии. В ближайшее время власти пообещали провести проверки на этих предприятиях.