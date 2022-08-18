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Общество18 августа 2022 6:05

Власти Башкирии объяснили причину химического запаха в Уфе

Уфимцы несколько дней подряд жалуются на зловоние
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
По ночам Уфу несколько дней подряд накрывает резкий химический запах

По ночам Уфу несколько дней подряд накрывает резкий химический запах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько дней подряд по вечерам жители Уфы жалуются на сильный химический запах, накрывающий город. Горожане пишут об этом в комментариях к постам главы Башкирии в соцсетях. При этом на зловоние жалуются жители нескольких микрорайонов. Так, жительница Михайловки, что в Уфимском районе, сообщила о едком запахе, похожем на сероводород.

- В последние дни по ночам такой запах наблюдается также и в Суровке. Просьба произвести замеры выбросов вредных веществ в ночное время и выяснить кто нас травит, - написала жительница Михайловки в комментариях к посту Радия Хабирова.

В ответ на это обращение представители министерства экологии Башкирии пояснили, что качество атмосферного воздуха ухудшается с наступлением «неблагоприятных метеорологических условий», которые и способствуют накоплению загрязняющих веществ. Проще говоря, из-за того, что над Уфой установился штиль, слабый ветер, туман и инверсия, выбросы с химических заводов не уходит в верхние слои атмосферы.

- Возможной причиной появления запаха в большинстве случаев являются выбросы предприятий нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики, - пояснили в Минэкологии Башкирии. В ближайшее время власти пообещали провести проверки на этих предприятиях.