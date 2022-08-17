Мэрия Уфы объяснила, зачем в городе разбирают некоторые «умные» остановки

фото: ufacity.info
В Уфе начали демонтировать части некоторых «умных» остановок. В мэрии 17 августа объяснили, что это необходимо для восстановления и починки отдельных элементов павильонов.
– Элементы «умных» остановок со временем требуют ремонта и замены. На сегодняшний день необходимо восстановить 7 информационных табло, 64 USB-разъема, 24 кнопки вызова экстренных служб и 2 видеокамеры, – передали в администрации.
Там отметили, что информационные табло остановок уже демонтированы. Их отремонтируют к середине сентября. К концу того же месяца восстановят кнопки вызова экстренных служб.
Всего в Уфе насчитывается 138 «умных» остановок. Они оснащены подсветкой, видеокамерами, информационным табло, оповещающим о прибытии транспорта, кнопками вызова экстренных служб и разъемами для зарядки телефонов.