Мэрия Уфы объяснила, зачем в городе разбирают некоторые «умные» остановки

фото: ufacity.info

В Уфе начали демонтировать части некоторых «умных» остановок. В мэрии 17 августа объяснили, что это необходимо для восстановления и починки отдельных элементов павильонов.

– Элементы «умных» остановок со временем требуют ремонта и замены. На сегодняшний день необходимо восстановить 7 информационных табло, 64 USB-разъема, 24 кнопки вызова экстренных служб и 2 видеокамеры, – передали в администрации.

Там отметили, что информационные табло остановок уже демонтированы. Их отремонтируют к середине сентября. К концу того же месяца восстановят кнопки вызова экстренных служб.

Всего в Уфе насчитывается 138 «умных» остановок. Они оснащены подсветкой, видеокамерами, информационным табло, оповещающим о прибытии транспорта, кнопками вызова экстренных служб и разъемами для зарядки телефонов.